Кому предоставляется компенсация
Правительство гарантирует предоставление услуг по уходу бесплатно для внутренне перемещенных лиц, защитникам, защитницам и членам их семей, пишет 24 канал со ссылкой на Министерство социальной политики.
Читайте также Кто из украинцев может претендовать на социальную помощь в 2025 году
То есть человек, который предоставляет социальные услуги по уходу без осуществления предпринимательской деятельности, может предоставлять их члену своей семьи:
- на непрофессиональной основе;
- без прохождения обучения;
- без соблюдения государственных стандартов социальных услуг.
Однако это не все важные критерии. Также для этого человек должен с этим лицом:
- совместно проживать;
- быть связан общим бытом;
- иметь взаимные права и обязанности.
Обратите внимание! Компенсация назначается на 12 месяцев или на срок с учетом представленных документов. Но не более чем на 12 месяцев.
Кому может предоставляться помощь
Человек, которому предоставляется помощь может быть:
- лицом с инвалидностью I группы;
- ребенком с инвалидностью;
- человеком пожилого возраста с когнитивными нарушениями;
- неизлечимо больным, который из-за нарушения функций организма не может самостоятельно передвигаться и самостоятельно себя обслуживать;
- ребенком, которому не установлена инвалидность, но который имеет тяжелые заболевания, расстройства, травмы.
Как получить социальную услугу
Для получения помощи человеку нужно обратиться в орган социальной защиты населения по месту своего проживания или пребывания и подать заявление о предоставлении социальных услуг в письменной или электронной форме.
Заметьте! Однако также можно подать заявление в электронной форме через Единый государственный веб-портал электронных услуг, электронную систему или другую интегрированную с ними информационную систему.