Кому предоставляется компенсация

Правительство гарантирует предоставление услуг по уходу бесплатно для внутренне перемещенных лиц, защитникам, защитницам и членам их семей, пишет 24 канал со ссылкой на Министерство социальной политики.

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То есть человек, который предоставляет социальные услуги по уходу без осуществления предпринимательской деятельности, может предоставлять их члену своей семьи:

на непрофессиональной основе; без прохождения обучения; без соблюдения государственных стандартов социальных услуг.

Однако это не все важные критерии. Также для этого человек должен с этим лицом:

совместно проживать;

быть связан общим бытом;

иметь взаимные права и обязанности.

Обратите внимание! Компенсация назначается на 12 месяцев или на срок с учетом представленных документов. Но не более чем на 12 месяцев.

Кому может предоставляться помощь

Человек, которому предоставляется помощь может быть:

лицом с инвалидностью I группы;

ребенком с инвалидностью;

человеком пожилого возраста с когнитивными нарушениями;

неизлечимо больным, который из-за нарушения функций организма не может самостоятельно передвигаться и самостоятельно себя обслуживать;

ребенком, которому не установлена инвалидность, но который имеет тяжелые заболевания, расстройства, травмы.

Как получить социальную услугу

Для получения помощи человеку нужно обратиться в орган социальной защиты населения по месту своего проживания или пребывания и подать заявление о предоставлении социальных услуг в письменной или электронной форме.

Заметьте! Однако также можно подать заявление в электронной форме через Единый государственный веб-портал электронных услуг, электронную систему или другую интегрированную с ними информационную систему.