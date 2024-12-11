Кому надається компенсація

Уряд гарантує надання послуг з догляду безплатно для внутрішньо переміщених осіб, захисникам, захисницям та членам їхніх родин, пише 24 канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.

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Тобто людина, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності, може надавати їх члену своєї родини:

на непрофесійній основі; без проходження навчання; без дотримання державних стандартів соціальних послуг.

Проте це не всі важливі критерії. Також для цього людина має з цією особою:

спільно проживати;

бути пов’язана спільним побутом;

мати взаємні права та обов’язки.

Зверніть увагу! Компенсація призначається на 12 місяців або на строк з урахуванням поданих документів. Але не більше ніж на 12 місяців.

Кому може надаватися допомога

Людина, якій надається допомога може бути:

особою з інвалідністю I групи;

дитиною з інвалідністю;

людиною похилого віку з когнітивними порушеннями;

невиліковно хворим, який через порушення функцій організму не може самостійно пересуватися та самостійно себе обслуговувати;

дитиною, якій не встановлено інвалідність, але яка має тяжкі захворювання, розлади, травми.

Як отримати соціальну послугу

Для отримання допомоги людині потрібно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем свого проживання чи перебування та подати заяву про надання соціальних послуг у письмовій або електронній формі.

Зауважте! Однак також можна подати заяву в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, електронну систему чи іншу інтегровану з ними інформаційну систему.