Какую сумму помощи получила Украина от партнеров: Блинкен назвал цифру

Энтони Блинкен назвал сумму, которую наше государство получило от США и союзников с начала большого вторжения России в феврале 2022 года. Сейчас общая сумма помощи составляет 85 миллиардов долларов США.

Об этом государственный секретарь США рассказал в своей речи перед студентами Киевского политехнического института. Блинкен отметил, что эти деньги вкладывают для удовлетворения насущных потребностей Украины, а также для будущего развития нашего государства, передает 24 Канал.

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Блинкен рассказал о предоставленной денежной помощи Украине

Госсекретарь США отметил, что его страна тесно сотрудничает с союзниками, чтобы вооружения в Украину завозилось больше. Ведь как безопасность необходима для процветания, так и процветание способствует безопасности.

Блинкен подчеркнул: чем лучше экономика, тем лучше Украина способна развивать свою оборону. Также это способствует тому, чтобы украинцы возвращались в родную страну. По словам американского дипломата, большинство наших граждан за рубежом хотят вернуться и привезти с собой те навыки и опыт, которые получили там.

85 миллиардов долларов США – это общее количество помощи, которую Украина получила за это время, и благодаря этому Украина может направлять свои ресурсы на оборону и отражать удары России,

– отметил госсекретарь США.

Энтони Блинкен также сказал, что за каждый доллар, который Соединенные Штаты вкладывают в Украину, наше государство получает еще 3 доллара от других стран.

"Видим, Япония, которая способствует энергетике Украины, Италия и Латвия заботятся об окружающей среде после подрыва на Каховской ГЭС, Норвегия и другие страны помогают с восстановлением и строительством, и я могу этот перечень продолжать очень долго", – пояснил госсекретарь.

Главный американский дипломат отметил, что партнеры заботятся о непосредственных потребностях Украины уже сейчас, но и закладывают фундамент на будущее, чтобы Украина смогла быть встроена в европейскую систему.

Блинкен также отметил, что сейчас в Украине происходит много трансформационных процессов, которые начинается в сфере перевозок. По словам дипломата, это также позволяет частично зарабатывать Украине на собственные нужды и развивать инновации и производство.

Обратите внимание! Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 13 мая заявил, что его страна планирует выделить Украине еще один пакет военной помощи для усиления обороноспособности. Новый пакет помощи будет объявлен в ближайшие дни.