"Не все должны дома паять дроны": что делать украинцам для поддержки и экономики, и ВСУ

Сейчас у украинцев много возможностей помогать ВСУ разными способами. Есть проверенные волонтерские организации, которым можно донатить. Также можно плести сетки или собственноручно делать вещи, необходимые украинским защитникам.

Также украинцам важно поддерживать нашу экономику. Это 24 Каналу отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Помогать может каждый

Олег Пендзин отметил, что каждый лично должен для себя выбирать, каким образом помогать ВСУ. Многие, к примеру, плетут сетки, которые впоследствии передают на фронт.

Помогать финансово можно по-разному. Можно активно донатить в крупные волонтерские организации, помогать закрывать потребности отдельной бригады или знакомых на фронте. Украинцы активно донатят средства для поддержки ВСУ.

Недавно вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров предложил украинцам собирать в своих домах FPV-дроны и передавать их Силам обороны через инструкторов. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба подчеркнул, что не все смогут разобраться в этом и правильно собрать дрон для наших воинов.

То есть самый лучший вариант – это психологическая готовность помогать. Помогать можно в разных формах. Не обязательно паять дроны, если вы этого делать не умеете. Если у вас есть деньги, чтобы куда-то за что-то заплатить, если у вас нет связей с какими-то бригадами, то есть куча волонтерских организаций, которые подтвердили свою правдивость, честность,

– сказал он.

Кроме того есть счет Национального банка Украины, на который можно перечислять деньги. Их направят на нужды, которые есть в пределах государственного бюджета.

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