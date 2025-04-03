Стреляют себе в обе ноги: какие риски для самих США от пошлин Трампа: какие риски для самих США

Дональд Трамп ввел пошлины на импорт в США, которые колеблются от 10% до 50% для разных стран. Однако именно для Штатов это решение будет "выстрелом в обе ноги".

Об этом 24 Каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса, отметив, что новые пошлины Трампа могут завести страну в безумный экономический кризис. Выбраться из него США уже не удастся.

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Трамп сделал выстрел в "обе ноги" США

По словам инвестиционного банкира, не миру, а именно Соединенным Штатам стоит сейчас волноваться. Ведь новые пошлины президента ударят именно по американскому потребителю.

Трамп фактически направляет экономику своей страны к рецессии (снижение экономической активности), а фондовые рынки в глубокое пике. Таким образом он провоцирует глобальный финансовый кризис.

Думаю, ЕС будет стараться отвечать по определенным направлениям (IT сектор или Tesla), не нанося вреда своей экономике. Ведь любые пошлины и тарифы в любом случае прежде всего вредят той стране, которая их вводит,

– подчеркнул он.

Фурса добавил, что решение Трампа имеет только два варианта развития событий – плохо или очень плохо. Именно второй вариант является наиболее вероятным.

К слову, The Economist назвал 2 апреля (день, когда Трамп объявил пошлины) "Днем разорения". В издании отметили, что президент США допустил крупнейшую, вредную и ненужную экономическую ошибку современной эпохи.

Между тем исследователи из Йельского предположили, что если пошлины сохранятся на нынешнем уровне в течение следующего десятилетия, они могут принести федеральному бюджету около 3,1 триллиона долларов. Однако из-за замедления экономического роста будет сокращение налоговых поступлений на 582 миллиарда долларов.