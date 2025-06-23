В некоторых районах города: в Киеве временно ограничили поставки газа

Состоялась очередная российская атака на украинскую столицу. Сейчас аварийные бригады "Киевгаза" оперативно устраняют ее последствия.

В столице ограничили поставки газа

Однако по состоянию на сейчас в жилые дома некоторых районов ограничили поставки газа, передает 24 Канал со ссылкой на Киевгаз.

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Украинцам сообщили, что работники Управления аварийно-восстановительных работ АО "КИЕВГАЗ" продолжают выполнять работы по устранению последствий падения обломков вражеских беспилотников и ракет.

Работа выполняется в Подольском и Шевченковском районах города. Именно там временно прекращено распределение газа.

Вследствие повреждения остекления и частичных повреждений газифицированных зданий временно прекращено распределение газа в жилые дома,

– пишут в заметке на Facebook.

Обратите внимание! Жителей просят сохранять спокойствие и отнестись к ситуации с пониманием.