У столиці обмежили постачання газу
Однак станом на зараз у житлові будинки деяких районів обмежили постачання газу, передає 24 Канал з посиланням на Київгаз.
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Українцям повідомили, що працівники Управління аварійно-відновлювальних робіт АТ "КИЇВГАЗ" продовжують виконувати роботи щодо усунення наслідків падіння уламків ворожих безпілотників та ракет.
Робота виконується у Подільському та Шевченківському районах міста. Саме там тимчасово припинено розподіл газу.
Унаслідок пошкодження скління та часткових пошкоджень газифікованих будівель тимчасово припинено розподіл газу до житлових будинків,
– пишуть у дописі на Facebook.
Зверніть увагу! Мешканців просять зберігати спокій та поставитися до ситуації з розумінням.