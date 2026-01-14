Новые графики отключений: ограничат ли в Украине поставки газа

В сети распространилась информация о графиках отключения в Хмельницкой области. Однако речь шла не об ограничении света, а газоснабжения.

Будут ли в Украине ограничивать поставки газа?

В Нафтогазе прокомментировали нововведения, пишет 24 Канал со ссылкой на Telegram компании.

В Telegram-каналах распространяется недостоверная информация о якобы введении графиков ограничения газоснабжения в Хмельницкой области,

– объяснили ситуацию в Нафтогазе.

Украинцам официально сообщили, что никаких ограничений – ни в Хмельницком, ни в любом другом регионе Украины – нет. Более того, таких графиков и не планируется.

Газоснабжение для всех потребителей осуществляется в полном объеме. И это несмотря на постоянные атаки врага на газовую инфраструктуру.

Важно! Подобные фейки являются дискредитационной кампанией. Поэтому граждан призывают доверять только официальным источникам и не распространять фейки и манипуляции.

Напомним, что Украина обеспечила себя ежедневным импортом газа до конца отопительного сезона. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

Газ будут импортировать из Польши, Словакии и тому подобное.

Удары по инфраструктуре все равно будут. Но правительство делает все, чтобы их нивелировать.

Что еще известно об импорте газа?