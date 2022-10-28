До 1 миллиарда гривен в день теряет Украина из-за отключения света: подсчет эксперта

Острикова подчеркнула, что данные расчеты приблизительны, так что могут содержать погрешность.

30% дефицита – это треть неработающих офисов, торговых центров, производств и так далее. Генераторы могут спасти ситуацию, но их не установишь в каждый киоск и офис. Не говоря уже о фрилансерах и работающих из дома онлайн. А сколько людей застряло в лифтах, опаздывая на работу, – заметила Острикова.

Как на отключение реагируют разные отрасли

Ранее в комментарии 24 каналу исполнительный директор Ассоциации энергоэффективности городов Украины рассказывал, что одной из немногих отраслей, где перебои с электроэнергией повлияли косвенно была сфера IT. Все потому, что отрасль была экспортно-ориентированной, она не сильно пострадала.

Святослав Павлюк Исполнительный директор Ассоциации энергоэффективности городов Украины Люди могут работать, у них не высокое потребление энергии. То есть, IT отрасль может продолжать свою работу, особенно в тех сегментах, где она ориентирована на экспорт этого продукта. Она может быть рассредоточена, люди не должны работать в офисе. Энергопотребности такой отрасли экономики обеспечить легче.

Он также отметил, что IT производство программного экспортируемого продукта превысило всю металлургию, сократившуюся на 85%.

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Ситуация с веерными отключениями

28 октября с 8:25 в Киеве продолжаются экстренные отключения света. Из-за значительных повреждений и дисбаланса в энергосистеме возможны применение более длительных отключений электроснабжения, информирует ДТЭК Киевские электросети.

Также в Киеве будут обновлены графики отсутствия электроснабжения. Согласно им, без света жители столицы будут сидеть не по 4 часа, а по 6. Специалисты будут прилагать максимум усилий, чтобы отключения электроэнергии не продолжались слишком долго.

Кстати, на сегодняшний день более жесткие ограничения в подаче электроэнергии применяют в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. Отключение электроэнергии в этих регионах может быть дольше 4 часов. Но энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать систему.