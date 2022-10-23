Оккупанты разрушили 90% ветровой энергетики Украины: об этом рассказали в Правительстве

Российские захватчики атакуют критическую инфраструктуру, обесточивая украинские города. Министр энергетики Герман Галущенко охарактеризовал масштабы ущерба, нанесенного оккупантами экологически чистым электростанциям.

В результате ракетных обстрелов у миллионов украинцев проблемы с электроэнергией. Галущенко заявил, что зеленая энергетика – это отрасль, которая пострадала больше всего из-за атак.

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Потери в экологически чистой энергоинфраструктуре

Представитель правительства отметил, что на юге размещена большая часть зеленых электростанций. И, как известно, оккупанты именно этот регион обстреливают чуть ли не каждый день.

Мы потеряли уже где-то 90% "ветра" и примерно до 50% "солнца" (речь идет о ветровых и солнечных электростанциях – 24 канал). Это огромные потери с точки зрения энергетики,

– сказал Галущенко.