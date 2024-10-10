Кого не затронет повышение налогов

Впрочем, как сообщил народный депутат от фракции "Голос", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк, такое повышение коснется не всех.

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В результате голосования депутаты согласились принять одно исключение – не повышать военный сбор для военных. Он останется на уровне 1,5%, ведь именно для их финансирования были и нужны дополнительные бюджетные средства.

Интересно! Этот вопрос стал темой горячих дебатов между несколькими представителями оппозиционных фракций и председателем финансового комитета Даниилом Гетманцевым.

Зачем повышать налоги

По расчетам правительства, эти налоговые изменения должны обеспечить дополнительные поступления в бюджет: 58 миллиардов гривен уже в этом году, а в следующем году - 137 миллиардов гривен для покрытия дефицита финансирования армии, отмечают чиновники.

В частности, как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, дополнительные средства нужны также для проведения дополнительной мобилизации.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Мы знаем, что финансирование каждого военного для бюджета стоит 1,2 миллиона гривен. Соответственно, когда мы подбираем людей, должны увеличивать бюджет ВСУ, – заявил глава правительства. Цифра в 500 миллиардов гривен, которая озвучена и подана, – это тот дефицит, который нужен ВСУ до конца этого года.

Премьер также напомнил, что международные партнеры не финансируют украинскую армию, поэтому Украина покрывает расходы на ее нужды из внутренних ресурсов, включая налоги и займы на внутреннем рынке (ОВГЗ).