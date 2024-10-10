Кого не зачепить підвищення податків

Втім, як повідомив народний депутат від фракції "Голос", заступник голови комітету Верховної Ради з питань податкової політики Ярослав Железняк, таке підвищення зачепить не усіх.

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В результаті голосування депутати погодилися ухвалити одне виключення – не підвищувати військовий збір для військових. Він залишиться на рівні 1,5%, адже саме для їхнього фінансування були й потрібні додаткові бюджетні кошти.

Цікаво! Це питання стало темою найгарячіших дебатів між кількома представниками опозиційних фракцій та головою фінансового комітету Данилом Гетманцевим.

Навіщо підвищувати податки

За розрахунками уряду, ці податкові зміни повинні забезпечити додаткові надходження до бюджету: 58 мільярдів гривень вже цього року, а наступного року — 137 мільярдів гривень для покриття дефіциту фінансування армії, зазначають урядовці.

Зокрема, як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, додаткові кошти потрібні також для проведення додаткової мобілізації.

Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Ми знаємо, що фінансування кожного військового для бюджету вартує 1,2 мільйона гривень. Відповідно, коли ми добираємо людей, маємо збільшувати бюджет ЗСУ, – заявив очільник уряду. Цифра в 500 мільярдів гривень, яка озвучена і подана, – це той дефіцит, який потрібен ЗСУ до кінця цього року.

Премʼєр також нагадав, що міжнародні партнери не фінансують українську армію, тому Україна покриває витрати на її потреби з внутрішніх ресурсів, включаючи податки та позики на внутрішньому ринку (ОВДП).