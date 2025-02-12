Приднестровье впервые купило газ на рынке Европы

В частности около 2,5 миллиона кубометров поставят сегодня, 12 февраля, в непризнанное Приднестровье, пишет 24 канал со ссылкой на NewsMaker.

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Как сообщил исполняющий обязанности председателя Moldovagaz Вадим Чебан, в соответствии с постановлением Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 10 февраля, "Тираспольтрансгаз" получил 3 миллиона кубометров газа в долг "для дальнейшего поддержания бесперебойной работы газотранспортной системы".

Закупка "Тираспольтрансгазом" газа на румынской бирже была одним из решений, предложенных Министерством энергетики два месяца назад, 11 декабря 2024 года, для предотвращения гуманитарного кризиса в регионе,

- отметили в Министерстве энергетики.

Заметьте! Соглашение заключалось с учетом НДС.