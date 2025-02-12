Придністров'я вперше купило газ на ринку Європи

Зокрема близько 2,5 мільйона кубометрів поставлять сьогодні, 12 лютого, в невизнане Придністров'я, пише 24 канал з посиланням на NewsMaker.

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Як повідомив виконуючий обов'язки голови Moldovagaz Вадим Чебан, відповідно до постанови Комісії з надзвичайних ситуацій від 10 лютого, "Тираспольтрансгаз" отримав 3 мільйони кубометрів газу в борг "для подальшого підтримання безперебійної роботи газотранспортної системи".

Закупівля "Тираспольтрансгазом" газу на румунській біржі була одним із рішень, запропонованих Міністерством енергетики два місяці тому, 11 грудня 2024 року, для запобігання гуманітарній кризі в регіоні,

— зазначили в Міністерстві енергетики.

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