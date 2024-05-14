Кому нужно обратиться за продлением выплат

Получателям жилищных субсидий и льгот нужно до 1 июля обратиться за продлением выплат в том случае, если лицо одновременно соответствует ряду критериев.

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Таким образом, в ПФУ нужно обратиться тем, кто:

является получателем жилищно-коммунальной субсидии или льготы;

были получателем субсидии или льготы по состоянию на начало полномасштабной агрессии России 24 февраля 2022 года;

проживали или проживают на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий;

с начала полномасштабной агрессии не обращались в органы социальной защиты населения или Пенсионного фонда Украины за переназначением субсидии или льготы.

Каким образом можно подать документы в Фонд Подать заявление и необходимые документы можно лично – через сервисные центры ПФУ и центры предоставления административных услуг, а также по почте или онлайн.

Кому увеличат субсидию

Критическая инфраструктура Харьковщины сильно пострадали из-за регулярных атак россиян. Правительство решило поддержать местных жителей. Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, правительство приняло ряд решений в энергетической сфере. В частности, увеличило в пять раз субсидии на электроэнергию для жителей Харьковщины, которые остались без света из-за российских атак.

Обратите внимание! Увеличение субсидии пока будет действовать только на нынешний неотапливаемый сезон.