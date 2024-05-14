Кому потрібно звернутися за продовженням виплат

Отримувачам житлових субсидій та пільг потрібно до 1 липня звернутись за продовженням виплат у тому випадку, якщо особа одночасно відповідає низці критеріїв.

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Таким чином, до ПФУ потрібно звернутися тим, хто:

є отримувачем житлово-комунальної субсидії або пільги;

були отримувачем субсидії або пільги станом на початок повномасштабної агресії Росії 24 лютого 2022 року;

проживали або проживають на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій;

з початку повномасштабної агресії не звертались до органів соціального захисту населення чи Пенсійного фонду України за перепризначенням субсидії або пільги.

Яким чином можна подати документи до Фонду Подати заяву та необхідні документи можна особисто – через сервісні центри ПФУ та центри надання адміністративних послуг, а також поштою або онлайн.

Кому збільшать субсидію

Критична інфраструктура Харківщини сильно постраждали через регулярні атаки росіян. Уряд вирішив підтримати місцевих жителів. Як повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, уряд ухвалив низку рішень в енергетичній сфері. Зокрема, збільшив у п'ять разів субсидії на електроенергію для жителів Харківщини, які залишилися без світла через російські атаки.

Зверніть увагу! Збільшення субсидії поки що діятиме лише на теперішній неопалювальний сезон.