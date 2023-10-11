Где будет работать инициатива

Это станет возможным более чем в 50 консульствах и посольствах Украины в странах Европы. Следовательно, в режиме реального времени украинцы могут решить срочные вопросы благодаря специальному программному обеспечению Connect PRO.

Читайте также Самые популярные криптовалюты в 2023 году: какие монеты выбились в лидеры

Это приложение предоставляет доступ к переводчику языка онлайн. В приложении также есть возможность обмена текстовыми сообщениями, это полезно для тех, кто не владеет жестовым языком.

Со слов министра иностранных дел Дмитрий Кулебы, новое оборудование для общения не слышащих украинцев с консулами говорит, прежде всего, об уважении государства к людям.

Дмитрий Кулеба Министр иностранных дел Украины Услуги МИД должны быть доступны всем. Этот шаг на практике воплощает в себя принципы общенациональной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине в рамках инициативы "Без барьеров", которую инициировала первая леди Елена Зеленская. Я благодарен ОО "Общественное движение "Социальное единство" и криптобирже WhiteBIT за партнерство в реализации этого важного проекта.

Что будет доступно

Основатель WhiteBIT Владимир Носов подчеркнул, что находящиеся за рубежом украинцы должны чувствовать поддержку от Украины.

Владимир Носов Основатель и CEO WhiteBIT Совместный проект МЗС и WhiteBIT – это шаг к созданию безбарьерной среды для всех наших граждан, включая людей с нарушением слуха. Это сотрудничество – еще один пример того, как эффективно бизнес и государство могут воплощать проекты в ответ на вызовы времени и для помощи обществу.

Специализированное лицензионное программное обеспечение позволяет привлечь переводчика жестового языка по видеозвонку к разговору сотрудника учреждения с не слышащими посетителями.

Все, что говорит человек на жестовом языке, переводчик озвучивает голосом, а ответ консула сразу транслирует на жестовом языке.

Когда ты вынужден в чужой стране и тебе трудно найти общий язык с окружающими не только из-за языковых барьеров, но и из-за того, что ты не слышишь – наличие переводчика в консульстве, это не просто удобно, но и очень трогательно. Потому что сразу чувствуешь заботу о своей стране и неравнодушие к нашим проблемам,

– комментирует свой опыт украинка, одна из посетительниц с нарушением слуха.

С начала полномасштабного вторжения МИД и WhiteBIT уже запускали общие проекты. В частности, круглосуточный колл-центр и чат-бот для предоставления консультаций украинцам по всему миру.

Также консульствам было передано семь комплектов специальных технических средств для экстренной помощи украинским гражданам за границей.

Обратите внимание! WhiteBIT – это одна из крупнейших европейских криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. Биржа является официальным партнером сборной Украины по футболу, футбольным клубам "Барселона" и "Трабзонспор", партнером Lifecell, FACEIT, Национального университета "Киево-Могилянская академия" и Министерства цифровой трансформации Украины.