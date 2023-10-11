Де працюватиме ініціатива

Це стане можливим в більш ніж 50 консульствах та посольствах України у країнах Європи. Відтак у режимі реального часу українці можуть розв’язати нагальні питання завдяки спеціальному програмному забезпеченню Connect PRO.

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Ця програма надає доступ до перекладача жестової мови онлайн. У застосунку також є можливість обміну текстовими повідомленнями, що корисно для тих, хто не володіє жестовою мовою.

За словами міністра закордонних справ Дмитро Кулеби, нове обладнання для спілкування нечуючих українців із консулами говорить насамперед про повагу держави до людей.

Дмитро Кулеба Міністр закордонних справ України Послуги МЗС мають бути доступними для всіх. Цей крок на практиці втілює принципи загальнонаціональної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні в межах ініціативи "Без бар’єрів", яку ініціювала перша леді Олена Зеленська. Я вдячний ГО "Громадський рух "Соціальна єдність" та криптобіржі WhiteBIT за партнерство в реалізації цього важливого проєкту.

Що буде доступно

Засновник WhiteBIT Володимир Носов наголосив, що ті українці, які перебувають за кордоном, повинні відчувати підтримку від України.

Володимир Носов Засновник та CEO WhiteBIT Спільний проєкт MЗС та WhiteBIT – це крок до створення безбар’єрного середовища для всіх наших громадян, включно з людьми з порушенням слуху. Ця співпраця – ще один приклад того, як ефективно бізнес і держава можуть разом втілювати проєкти у відповідь на виклики часу та для допомоги суспільству.

Спеціалізоване ліцензійне програмне забезпечення надає можливість долучити перекладача жестової мови по відеодзвінку до розмови співробітника установи з нечуючими відвідувачами.

Усе, що говорить людина жестовою мовою, перекладач озвучує голосом, а відповідь консула одразу транслює жестовою мовою.

Коли ти вимушено в чужій країні й тобі важко порозумітися з оточенням не тільки через мовні барʼєри, а ще й через те, що ти не чуєш, – наявність перекладача в консульстві, це не просто зручно, а й дуже зворушливо. Бо одразу відчуваєш турботу своєї країни та небайдужість до наших проблем,

– коментує свій досвід українка, одна з відвідувачок із порушенням слуху.

Від початку повномасштабного вторгнення МЗС та WhiteBIT вже запускали спільні проєкти. Зокрема, цілодобовий кол-центр та чат-бот для надання консультацій українцям по всьому світу.

Також консульствам було передано сім комплектів спеціальних технічних засобів для екстреної допомоги українським громадянам за кордоном.

Зверніть увагу! WhiteBIT – це одна з найбільших європейських криптобірж родом з України, що заснована у 2018 році. Біржа є офіційним партнером збірної України з футболу, футбольних клубів "Барселона" та "Трабзонспор", партнером Lifecell, FACEIT, Національного університету "Києво-Могилянська академія" та Міністерства цифрової трансформації України.