Как может измениться подход к определению пенсии?

Такая метода предусматривает учет прожиточного минимума при расчете пенсии. Речь идет именно о фактическом показателе.

Обратите внимание! Методика определения пенсии на основе прожиточного минимума была утверждена еще в 2000 году. Согласно ей, должны учитываться стоимость корзин услуг, промышленного и продуктового.

В комментарии 24 Каналу экономист Олег Пендзин отмечает, что нынешняя средняя пенсия значительно ниже фактического прожиточного минимума.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Если сравнить, что в Украине средняя пенсия где-то на уровне 6 400 гривен, а большая половина пенсионеров получают меньше чем средний размер при том, что фактический прожиточный минимум составляет 9 тысяч гривен, то мне трудно здесь что-то говорить.

В 2025 году общий показатель прожиточного минимума, который закладывался в бюджет, составляет в среднем 3 тысячи гривен. Нужно понимать, что именно на основе этого значения формируется почти 150 других платежей.

По словам Пендзина, Минсоцполитики должно не только формировать общий показатель прожиточного минимума. Министерству нужно также рассчитывать ежемесячный реальный показатель.

Заметьте! По данным Минсоцполитики, по состоянию на февраль, реальный прожиточный минимум достиг 6 685,5 гривны.

Какой прожиточный минимум в Украине сейчас?

Прожиточный минимум в Украине в 2025 году не рос. Он остался на уровне 2024.

То есть, по состоянию на сейчас, этот показатель, в зависимости от категории к которой принадлежит лицо, такой:

базовый показатель (прожиточный минимум на одного человека) – 2 920 гривны;

прожиточный минимум для лиц, которые считаются нетрудоспособными – 2 361 гривны;

прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 3 028 гривен.

Для детей прожиточный минимум зависит от возраста:

для детей в возрасте до 6 лет – 2 563 гривны;

в возрасте от 6 до 18 лет – 3 196 гривен.

