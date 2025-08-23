Як може змінитись підхід до визначення пенсії?

Така метода передбачає врахування прожиткового мінімуму під час розрахунку пенсії. Йдеться саме про фактичний показник.

Зверніть увагу! Методика визначення пенсії на основі прожиткового мінімуму була затверджена ще у 2000 році. Згідно з нею, мають враховуватись вартість кошиків послуг, промислового і продуктового.

У коментарі 24 Каналу економіст Олег Пендзин зазначає, що теперішня середня пенсія значно нижча ніж фактичний прожитковий мінімум.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Якщо порівняти, що в Україні середня пенсія десь на рівні 6 400 гривень, а більша половина пенсіонерів отримують менше аніж середній розмір при тому, що фактичний прожитковий мінімум становить 9 тисяч гривень, то мені важко тут щось говорити.

У 2025 році загальний показник прожиткового мінімуму, який закладався в бюджет, складає в середньому 3 тисячі гривень. Потрібно розуміти, що саме на основі цього значення формується майже 150 інших соцплатежів.

За словами Пендзина, Мінсоцполітики має не тільки формувати загальний показник прожиткового мінімуму. Міністерству потрібно також розраховувати щомісячний реальний показник.

Зауважте! За даними Мінсоцполітики, станом на лютий, реальний прожитковий мінімум сягнув 6 685,5 гривні.

Який прожитковий мінімум в Україні зараз?

Прожитковий мінімум в Україні у 2025 році не зростав. Він залишився на рівні 2024.

Тобто, станом на зараз, цей показник, залежно від категорії до якої належить особа, такий:

базовий показник (прожитковий мінімум на одну особу) – 2 920 гривні;

прожитковий мінімум для осіб, які вважаються непрацездатними – 2 361 гривні;

прожитковий мінімум для працездатних осіб – 3 028 гривень.

Для дітей прожитковий мінімум залежить від віку:

для дітей віком до 6 років – 2 563 гривні;

віком від 6 до 18 років – 3 196 гривень.

