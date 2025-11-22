Как получать и пенсию, и зарплату?
В Украине работающий пенсионер может получать пенсию и зарплату одновременно. Это полностью разрешено законом, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
После назначения пенсии человек имеет право продолжать работать, даже на той же должности. А каждые два года Пенсионный фонд делает перерасчет для тех, кто работал после выхода на пенсию: с учетом нового стажа и, при необходимости, заработной платы.
Важно! Размер пенсии определяют индивидуально: в зависимости от страхового стажа и заработка, с которого уплачивались взносы. При этом выплаты не уменьшаются из-за полученной зарплаты.
Почему можно потерять пенсию при выходе на работу?
Пенсионер может временно потерять пенсию, если не сообщит Пенсионный фонд о своем трудоустройстве. В таком случае ПФУ после выявления факта работы пересчитает выплату заново, а всю переплату придется вернуть
Отдельная ситуация с пенсией за выслугу лет. Если после ее назначения человек возвращается на работу, которая дает право на этот вид пенсии, выплату приостанавливают. Возобновляют ее только на следующий день после увольнения
Из-за чего могут уменьшить пенсию?
Пенсия в Украине может быть уменьшена, если пенсионер получил лишние выплаты из-за нарушения или непредоставления важной информации. в таких случаях государство имеет право удерживать от 20% до 50% пенсии, пока переплата не будет возвращена.
В то же время существует минимальный предел, ниже которого пенсия не может опускаться. Даже после удержаний выплата не может быть меньше 2 361 гривны.
Пенсионер также имеет право не соглашаться на нормы, которые уменьшают его пенсию. В таком случае он может обратиться в Пенсионный фонд и подать заявление об отказе от соответствующих удержаний.