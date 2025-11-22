Как получать и пенсию, и зарплату?

В Украине работающий пенсионер может получать пенсию и зарплату одновременно. Это полностью разрешено законом, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Интересно Работа, ФЛП и инвалидность: влияет ли это на пенсию

После назначения пенсии человек имеет право продолжать работать, даже на той же должности. А каждые два года Пенсионный фонд делает перерасчет для тех, кто работал после выхода на пенсию: с учетом нового стажа и, при необходимости, заработной платы.

Важно! Размер пенсии определяют индивидуально: в зависимости от страхового стажа и заработка, с которого уплачивались взносы. При этом выплаты не уменьшаются из-за полученной зарплаты.

Почему можно потерять пенсию при выходе на работу?

Пенсионер может временно потерять пенсию, если не сообщит Пенсионный фонд о своем трудоустройстве. В таком случае ПФУ после выявления факта работы пересчитает выплату заново, а всю переплату придется вернуть

Отдельная ситуация с пенсией за выслугу лет. Если после ее назначения человек возвращается на работу, которая дает право на этот вид пенсии, выплату приостанавливают. Возобновляют ее только на следующий день после увольнения

Из-за чего могут уменьшить пенсию?