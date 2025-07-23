Кто должен подать специальное заявление?
В мае Кабмин обновил порядок назначения пенсий, в частности по учету зарубежного стажа работы, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Однако украинцы, которые работали в других странах, должны подать заявление в Пенсионный фонд, которое подтверждает отсутствие у них зарубежной пенсии.
Такое заявление необходимо:
- украинцам, которые работали в Советском Союзе до 1991 года;
- лицам, которые были на заработках за границей или трудоустроены там по контракту;
- всем будущим пенсионерам, которые имеют зарубежный стаж и предполагают, что его могли учесть в других странах.
В заявлении человек должен подтвердить, что он:
- не получает пенсию в любой другой стране;
- не находится на пенсионном учете за рубежом;
- не обращался за назначением пенсии за пределами Украины.
Важно! Соответствующее заявление будущий пенсионер должен составить лично, однако заверять его у нотариуса не нужно.
Как подать заявление об отсутствии пенсии за рубежом?
Подать заявление о том, что человек не получает пенсию за рубежом, можно лично в сервисный центр Пенсионного фонда или онлайн.
Дистанционно заявление подается через электронный портал ПФУ или приложение "Дія". Это делается следующим образом:
- Сначала следует авторизоваться – находится квалифицированная электронная подпись.
- Далее нужно выбрать тип заявления о назначении пенсии.
- После этого человеку необходимо загрузить отсканированные копии документов.
- А уже после этого надо добавить заявление, которая подтверждает отсутствие пенсии за пределами Украины.
Стоит знать! Сегодня для определения права на назначение пенсии учитывают годы работы за рубежом даже с теми странами, с которыми у Украины нет соответствующих соглашений.