Кто должен подать специальное заявление?

В мае Кабмин обновил порядок назначения пенсий, в частности по учету зарубежного стажа работы, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Однако украинцы, которые работали в других странах, должны подать заявление в Пенсионный фонд, которое подтверждает отсутствие у них зарубежной пенсии.

Такое заявление необходимо:

украинцам, которые работали в Советском Союзе до 1991 года;

лицам, которые были на заработках за границей или трудоустроены там по контракту;

всем будущим пенсионерам, которые имеют зарубежный стаж и предполагают, что его могли учесть в других странах.

В заявлении человек должен подтвердить, что он:

не получает пенсию в любой другой стране;

не находится на пенсионном учете за рубежом;

не обращался за назначением пенсии за пределами Украины.

Важно! Соответствующее заявление будущий пенсионер должен составить лично, однако заверять его у нотариуса не нужно.

Как подать заявление об отсутствии пенсии за рубежом?

Подать заявление о том, что человек не получает пенсию за рубежом, можно лично в сервисный центр Пенсионного фонда или онлайн.

Дистанционно заявление подается через электронный портал ПФУ или приложение "Дія". Это делается следующим образом:

Сначала следует авторизоваться – находится квалифицированная электронная подпись.

Далее нужно выбрать тип заявления о назначении пенсии.

После этого человеку необходимо загрузить отсканированные копии документов.

А уже после этого надо добавить заявление, которая подтверждает отсутствие пенсии за пределами Украины.

Стоит знать! Сегодня для определения права на назначение пенсии учитывают годы работы за рубежом даже с теми странами, с которыми у Украины нет соответствующих соглашений.