Хто повинен подати спеціальну заяву?

У травні Кабмін оновив порядок призначення пенсій, зокрема щодо врахування закордонного стажу роботи, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Однак українці, які працювали в інших країнах, повинні подати заяву до Пенсійного фонду, яка підтверджує відсутність у них закордонної пенсії.

Така заява необхідна:

українцям, які працювали в Радянському Союзі до 1991 року;

особам, які були на заробітках за кордоном чи працевлаштовані там за контрактом;

усім майбутнім пенсіонерам, які мають закордонний стаж і припускають, що його могли врахувати в інших країнах.

У заяві людина має підтвердити, що вона:

не одержує пенсію в будь-якій іншій країні;

не знаходиться на пенсійному обліку за кордоном;

не зверталася за призначенням пенсії за межами України.

Важливо! Відповідну заяву майбутній пенсіонер повинен скласти особисто, однак посвідчувати її у нотаріуса не потрібно.

Як подати заяву про відсутність пенсії за кордоном?

Подати заяву про те, що людина не отримує пенсію за кордоном, можна особисто до сервісного центру Пенсійного фонду або онлайн.

Дистанційно заява подається через електронний портал ПФУ або застосунок "Дія". Це робиться таким чином:

Спочатку слід авторизуватися – знаходиться кваліфікований електронний підпис.

Далі потрібно обрати тип заяви про призначення пенсії.

Після цього людині необхідно завантажити відскановані копії документів.

А вже після цього треба додати заяву, яка підтверджує відсутність пенсії за межами України.

Варто знати! Сьогодні для визначення права на призначення пенсії враховують роки роботи за кордоном навіть з тими країнами, з якими в України немає відповідних угод.