Каждый раз, когда в Украине резко дорожает топливо, возникает одна и та же дискуссия: не могло бы государство вмешаться и временно снизить налоги, чтобы облегчить ситуацию для водителей и бизнеса. На первый взгляд такое решение кажется очевидным.

Однако экономисты предупреждают: даже если акциз или НДС снизить, это не означает, что бензин автоматически подешевеет на ту же сумму. Почему простых решений на топливном рынке не существует, разбирался 24 Канал.

Цена дешевого бензина: что скрывает идея снизить налоги

После каждой волны подорожания вновь появляются призывы временно отменить или снизить акциз или НДС. У Украины уже был такой опыт в 2022 году, когда из-за полномасштабного вторжения страна столкнулась с острым дефицитом топлива. Однако сегодня ситуация принципиально иная.

Как объяснил 24 Каналу американский финансист, юрист, эксперт по корпоративному управлению и экономической политике, Lincoln Fellow Института Клермонта Юрий Ванетик, нынешняя экономика Украины работает в условиях войны. Поэтому любое решение по налогам означает выбор между двумя целями: сделать топливо дешевле или сохранить доходы бюджета.

Юрий Ванетик Американский юрист, политический стратег, эксперт по корпоративному управлению и экономической политике, Lincoln Fellow Института Клермонта (США) Украина не может полностью изолировать себя от роста мировых цен на нефть. Что государство действительно может сделать – это обеспечить конкурентный рынок, предсказуемую налоговую политику и вмешиваться только тогда, когда страна сталкивается с действительно чрезвычайной ситуацией, а не с обычными рыночными колебаниями.

По словам эксперта, именно здесь возникает главный экономический компромисс. С одной стороны, более дешевое топливо могло бы частично сдержать инфляцию, ведь его стоимость заложена практически во все логистические цепочки. С другой – потери бюджета придется компенсировать другими налогами, дополнительными заимствованиями или сокращением государственных расходов.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Государство должно одновременно достигать трех целей: сохранять доступность топлива для населения и бизнеса, гарантировать стабильное снабжение рынка и обеспечивать поступления в бюджет страны, находящейся в состоянии войны,

– объясняет финансист.

Фактически более дешевое топливо означает и меньшие поступления в бюджет. А это средства, из которых финансируются оборона, социальные выплаты и критически важная инфраструктура. Именно поэтому Ванетик считает, что налоговые льготы могут быть лишь временным антикризисным инструментом, а не постоянной практикой.

Интересно! Подобный подход использовали и отдельные страны ЕС во время энергетических кризисов, о чем ранее писали в Reuters. В то же время в Еврокомиссии подчеркивают, что такие меры должны быть лишь временными и адресными, ведь длительное снижение налогов создает дополнительное давление на государственные финансы.

Меньшие налоги, но не более низкие цены: как это работает

Казалось бы, если налог меньше, то и цена на АЗС должна автоматически снизиться. Но экономическая практика показывает, что такая связь работает далеко не всегда. Директор Smart Corporate Service LTD, доктор экономических наук, MBA, DBA по корпоративному управлению Елена Нусинова объясняет, что рынок топлива имеет свою специфику.

Спрос на бензин и дизельное топливо остается высоким даже при существенном росте цен, тогда как быстро увеличить предложение топлива практически невозможно. В таких условиях часть налоговой экономии может остаться не в кошельках потребителей, а в марже отдельных участников рынка.

Елена Нусинова Директор Smart Corporate Service LTD, доктор экономических наук, MBA, DBA по корпоративному управлению Есть и исследования, которые это подтверждают. Дойл и Сампхантхарак анализировали временную отмену налога на топливо в Иллинойсе. Они обнаружили довольно характерную асимметрию. Когда налог отменили, розничная цена снизилась не на всю его величину. Когда налог вернули, его восстановление гораздо полнее отразилось на конечной цене.

Иными словами, даже если государство временно снизит акциз или НДС, это еще не гарантирует пропорционального удешевления топлива на АЗС. В то же время бюджет сразу потеряет часть налоговых поступлений.

Почему украинцы не знают, за что платят на заправках

По мнению экспертов, более эффективным направлением государственной политики является не административное вмешательство в цены, а повышение прозрачности топливного рынка. Вместе с тем Елена Нусинова предлагает регулярно публиковать индикативный индекс импортного паритета, который показывал бы, из каких составляющих формируется стоимость топлива после его ввоза в Украину.

Мы не можем административным решением изменить мировую цену на нефть. Не можем устранить геополитические риски или удешевить международный фрахт. Но можем сделать значительно прозрачнее то, что происходит уже внутри страны,

– пояснила Нусинова.

По мнению экономиста, государство должно разъяснить сам механизм формирования цены. Для этого Минэкономики могло бы регулярно публиковать индикативный индекс импортного паритета. Он показывал бы, какую долю в литре топлива составляют международные котировки, логистика, валютный курс, налоги и непосредственная стоимость импортного ресурса.

Обществу нужен ориентир, который позволит понять, что именно происходит с ценой. Тогда вместо дискуссии о том, что топливо просто слишком дорогое, можно будет предметно говорить о составляющих этой цены,

– уточнила эксперт.

Кроме того, Нусинова считает важным завершить исследование топливного рынка Антимонопольным комитетом и максимально открыто обнародовать его результаты.

Может ли государство все же вмешаться в цены на топливо

По мнению Юрия Ванетика, полностью отказываться от возможности временного снижения налогов не стоит. Однако применять такой механизм следует только в исключительных ситуациях.

Эксперт предлагает заранее определить четкие критерии, при которых правительство могло бы автоматически временно снижать налоговую нагрузку. Например, если мировые цены на нефть или внутренние цены на топливо превысят установленный кризисный уровень.

После стабилизации рынка обычные ставки акциза и НДС автоматически восстанавливались бы. По мнению Ванетика, такой механизм был бы более эффективным, чем постоянное административное регулирование цен.

В то же время Нусинова считает, что если государство все же захочет компенсировать гражданам часть расходов на топливо, целесообразнее использовать адресную поддержку, а не одинаковое снижение налогов для всех. По ее словам, универсальные налоговые льготы наиболее выгодны тем, кто потребляет больше всего топлива, тогда как адресная помощь позволяет четко понимать, кому именно государство помогает и во сколько это обходится бюджету.

Что власти действительно способны изменить на топливном рынке

Эксперты сходятся в одном: Украина не способна влиять на мировые цены на нефть или устранить геополитические риски, определяющие стоимость топлива на международных рынках. Однако государство может сделать внутренний рынок более понятным, прогнозируемым и конкурентным.

Именно прозрачное ценообразование, эффективный контроль за конкуренцией и четкие правила государственного вмешательства в кризисных ситуациях могут стать более действенными инструментами, чем попытки административно сдерживать цены.

Поэтому ключевая задача государства сегодня заключается не столько в установлении более низкой цены на топливо, сколько в создании понятных правил функционирования рынка. Ведь в условиях войны любое решение по налогам должно учитывать не только интересы потребителей, но и финансовую устойчивость страны.