Может ли получить выплаты человек со статусом "ребенок войны"

Статус ребенок войны в Украине может получить лицо, пострадавшее в результате боевых действий. Кроме того, оно должно быть совершеннолетним.

Может ли получить выплаты "ребенок войны"

К тому же человек должен соответствовать и ряду других критериев, сообщает 24 Канал.

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К ним относятся:

Лицо было ранено или подверглось насилию, в частности физического, психологического и сексуального характера.

Человек похищался и незаконно вывозился за пределы страны или же держался в плену.

Ребенок был участником вооруженных формирований во время боевых действий.

Важно! После достижения 18 лет украинец или украинка не теряет свой особый статус.