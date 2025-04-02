Исключения есть: что нужно знать о новом законе относительно рекламы азартных игр
- Новый закон запрещает рекламу и спонсорство азартных игр, однако, из этого правила есть исключения.
- Запрещается использование военной тематики, волонтеров, популярных лиц в рекламе, и принятие ставок в кредит.
С 1 апреля вступил в силу закон, запрещающий рекламу и спонсорство азартных игр. Однако, сейчас действуют лишь его отдельные положения.
Как действует новый закон о рекламе азартных игр
По решению правительства, внедряется новый орган управления индустрией азартных игр – "ПлейСити". Он должен заменить КРАИЛ сообщает 24 Канал со ссылкой на dev.ua.
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Напомним! КРАИЛ окончательно ликвидируют.
Фактических проверок больше не будет. Вместо этого внедряется так называемая "контролируемая игра". Также должны вступить в силу ограничения:
- на доступ к нелегальным игорным веб-сайтам;
- мобильных приложений.
Для рекламы азартных игр есть исключения, она будет разрешена:
- в медиа, которые предназначены для лиц старше 21 года;
- на телевидении и радио с 23:00 до 06:00;
- в поисковых системах и на платформах, где аудитория старше 21 года.
Обратите внимание! Спонсорство азартными играми также запрещается. Единственным исключением является спорт.
Что еще запрещается:
- предлагать аудитории бесплатные бонусы;
- использовать в рекламе волонтеров, популярных лиц и военнослужащих;
- использовать в рекламе военную тематику;
- принятие ставок в кредит;
- получение лицензии на такую деятельность лицам с налоговым долгом.
К тому же расчеты в азартных играх теперь могут осуществляться только в денежной форме через банковские счета. Стоит уточнить и то, что лотереи подпадают под большинство ограничений, которые действуют для игорного бизнеса.