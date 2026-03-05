Ремонт дорог в Украине: сколько средств выделяет правительство в 2026 году
- В 2026 году на ремонт дорог в Украине выделено 12,6 миллиардов гривен из бюджета и 10 миллиардов гривен из резервного фонда.
- Ремонт дорог будет финансироваться в два этапа и будет включать прифронтовые, эвакуационные, центральные и международные дороги.
В 2026 году на ремонт дорог государственного и местного значения в Украине предусмотрено 12,6 миллиардов гривен. Такая сумма заложена в бюджете страны. Кроме того, не менее 10 миллиардов гривен правительство планирует выделить из резервного фонда.
Что известно о ремонте дорог в Украине?
Об этом сообщила 5 марта премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Свириденко рассказала, что отдельно правительство будет финансировать ремонт прифронтовых и эвакуационных дорог. Именно эти пути важны для эвакуации и логистики. Перечень этих маршрутов власть сформирует совместно с Минобороны, Генштабом и Минздравом.
Обратите внимание! Кроме того, уже принято решение о выделении первых 3 миллиардов гривен. В дальнейшем финансирование будет предоставляться при необходимости.
Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что дороги в Украине – это сегодня острый вопрос.
Сегодня мы получили ответ, понятная цифра. Правительство будет работать, цифра не маленькая,
– сказал Зеленский.
Он заявил, что для ремонта нужны 52 миллиарда гривен. Поэтому ожидается плодотворная работа правительства и парламентариев, чтобы все источники финансирования дорог заработали.
Речь идет в частности о ремонте центральных и международных дорог.
Важно! Ремонт будет происходить в два этапа – до июня и до октября.
Что еще следует знать о дорогах в Украине?
- В понедельник, 2 марта, стартовали текущие ремонты автомобильных дорог автомобильных дорог общего пользования – речь идет именно об оперативных ремонтах покрытия на приоритетных участках. Прежде всего это международные и национальные маршруты. Привлечено более 140 бригад – почти 1000 работников.
- Ранее жители столицы указывали на то, что коммунальные службы в Киеве кладут новое покрытие прямо на снег. В тот же день Киевавтодор" сообщил, что в холодное время для оперативной ликвидации ям коммунальщики применяют технологию ремонта холодным асфальтобетоном.