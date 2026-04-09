Действующих темпов недостаточно: Зеленский прокомментировал ситуацию с дорогами в Украине
- Президент Владимир Зеленский заявил, что действующих темпов строительства и ремонта украинских дорог недостаточно, и поддерживает запуск новых проектов.
- Правительство выделило 3 миллиарда гривен на неотложный ремонт автомобильных дорог, завершение которого запланировано до 1 июня 2026 года.
Дороги в Украине следует активно строить. Уже действующих темпов для этого недостаточно.
Что сказал Владимир Зеленский о ремонте и строительстве дорог?
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время Конгресса местных и региональных властей.
Читайте также Бизнес будет платить за срочные ремонты дорог в Украине: государство не вытягивает расходы
Он отметил, что поддерживает старт новых проектов и расширение дорожного строительства. А действующих темпов строительства и ремонтов мало.
Напомним, что правительство сейчас занимается вопросом ремонтов дорог по всей стране. Об этом ранее сообщала премьер-министр Юлия Свириденко.
Правительство распределило 12,6 миллиарда гривен, предусмотрены в государственном бюджете на 2026, на ремонт и содержание дорог общего пользования. Из них на текущие работы направляем 4,6 миллиарда гривен.
В частности уже дополнительно выделили 3 миллиарда гривен из резервного фонда госбюджета на неотложный текущий ремонт автомобильных дорог государственного значения с высокой интенсивностью движения.
Минразвития и Агентству восстановления поставлена задача существенно ускорить темпы выполнения работ,
– написала Свириденко.
- Текущий ремонт на трассах международного значения должны завершить до 1 мая.
- А все основные работы – до 1 июня 2026 года.
Заметьте! Текущие ремонты автомобильных дорог общего пользования стартовали еще в марте. Речь шла именно об оперативных ремонтах покрытия на приоритетных участках. Ремонтировали в первую очередь международные и национальные маршруты, которые обеспечивают военную логистику, эвакуацию, подвоз гуманитарных грузов и тому подобное.
Что еще следует знать об украинских дорогах?
- Украина может потерять свои дороги, если не будет учитывать проблемы. В то же время сейчас капитальные ремонты не являются обязательными – ситуацию можно стабилизировать ямочным ремонтом и дорожными картами в пределах текущих расходов.
- Наибольшей проблемой является состояние дорог в прифронтовых регионах. Именно там оперативность оборонной логистики зависит от автодорог.