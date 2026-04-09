Что сказал Владимир Зеленский о ремонте и строительстве дорог?

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время Конгресса местных и региональных властей.

Читайте также Бизнес будет платить за срочные ремонты дорог в Украине: государство не вытягивает расходы

Он отметил, что поддерживает старт новых проектов и расширение дорожного строительства. А действующих темпов строительства и ремонтов мало.

Напомним, что правительство сейчас занимается вопросом ремонтов дорог по всей стране. Об этом ранее сообщала премьер-министр Юлия Свириденко.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Правительство распределило 12,6 миллиарда гривен, предусмотрены в государственном бюджете на 2026, на ремонт и содержание дорог общего пользования. Из них на текущие работы направляем 4,6 миллиарда гривен.

В частности уже дополнительно выделили 3 миллиарда гривен из резервного фонда госбюджета на неотложный текущий ремонт автомобильных дорог государственного значения с высокой интенсивностью движения.

Минразвития и Агентству восстановления поставлена задача существенно ускорить темпы выполнения работ,

– написала Свириденко.

Текущий ремонт на трассах международного значения должны завершить до 1 мая.

А все основные работы – до 1 июня 2026 года.

Заметьте! Текущие ремонты автомобильных дорог общего пользования стартовали еще в марте. Речь шла именно об оперативных ремонтах покрытия на приоритетных участках. Ремонтировали в первую очередь международные и национальные маршруты, которые обеспечивают военную логистику, эвакуацию, подвоз гуманитарных грузов и тому подобное.

Что еще следует знать об украинских дорогах?