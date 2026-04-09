Що сказав Володимир Зеленський про ремонт та будівництво доріг?

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час Конгресу місцевих та регіональних влад.

Читайте також Бізнес платитиме за термінові ремонти доріг в Україні: держава не витягує витрати

Він зазначив, що підтримує старт нових проєктів та розширення дорожнього будівництва. А чинних темпів будівництва та ремонтів замало.

Нагадаємо, що уряд наразі займається питанням ремонтів доріг по всій державі. Про це раніше повідомляла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України Уряд розподілив 12,6 мільярда гривень, передбачені у державному бюджеті на 2026 рік, на ремонт та утримання доріг загального користування. З них на поточні роботи спрямовуємо 4,6 мільярда гривень.

Зокрема вже додатково виділили 3 мільярди гривень з резервного фонду держбюджету на невідкладний поточний ремонт автомобільних доріг державного значення з високою інтенсивністю руху.

Мінрозвитку та Агентству відновлення поставлено завдання суттєво пришвидшити темпи виконання робіт,

– написала Свириденко.

Поточний ремонт на трасах міжнародного значення мають завершити до 1 травня.

А всі основні роботи – до 1 червня 2026 року.

Зауважте! Поточні ремонти автомобільних доріг загального користування стартували ще у березні. Йшлося саме про оперативні ремонти покриття на пріоритетних ділянках. Ремонтували першочергово міжнародні та національні маршрути, які забезпечують військову логістику, евакуацію, підвезення гуманітарних вантажів тощо.

Що ще слід знати про українські дороги?