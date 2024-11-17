Россия хочет использовать зиму, – экс-министр энергетики предположил замысел врага

Российские оккупанты этой зимой хотят достичь максимального блэкаута в Украине. Это будет означать остановку всех генерирующих мощностей и отключение почти всех потребителей нашей страны.

Для этого враг будет использовать массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Это 24 Каналу отметил бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков.

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"Россия хочет использовать зиму. Мы не знаем, какой она будет. Она может быть и холодной. Используя такие массированные удары по энергетической инфраструктуре, просто достичь тотального блэкаута", – сказал он.

По его словам, этого можно достичь ракетными ударами по объектам Укрэнерго. Речь идет об опорных высоковольтных подстанциях. Если будет критическое количество поражений, то наступает каскадная авария, когда все остальные перегружаются и автоматика их выключает.

Наши энергетики и руководство государства будут делать все возможное, чтобы этого не произошло. В частности, обеспечат противовоздушную оборону.

Напомним, 17 ноября Россия атаковала энергосистему Украины. Говорится об объектах генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Вследствие этого есть значительные повреждения, по областям вводят отключения света. В Укрэнерго сообщили, что 18 ноября во всех регионах вынужденно будут применяться меры ограничения потребления. С 06 до 22 часов будут действовать две очереди отключений одновременно.