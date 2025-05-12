В Кремле говорят, что Россия и США ведут переговоры по поставкам российского газа в Европу

Вопрос поставок российского газа в Европу обсуждается на переговорах между Россией и Соединенными Штатами. В частности еще после подрыва газопроводов "Северный поток" под Балтийским морем в 2022 году экспорт российского газа в Европу был резко сокращен.

США и Россия стремятся вернуть российский газ в Европу

В начале этого года поставки через Украину прекратились, потому что Киев отказался продолжать транзитное соглашение из-за войны, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Однако сейчас президент США Дональд Трамп продвигает мирную инициативу по Украине. А это повышает шансы на ослабление напряженности в сфере газовых отношений.

Восемь источников, знакомых с ходом переговоров, сообщили Reuters, что представители Вашингтона и Москвы обсуждают возможность того, что США помогут восстановить продажи российского газа на европейский континент

– говорится в материале.

Агентство Интерфакс старшего помощника президента России Юрия Ушакова в ответ на вопрос, обсуждается ли возобновление поставок российского газа.

Мы поднимаем этот вопрос с американцами,

– говорит Ушаков.

Важно! Источники отмечают, что восстановление роли Москвы на газовом рынке ЕС может стать частью потенциальной мирной сделки с президентом России Владимиром Путиным.