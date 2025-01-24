"Украина здесь ни при чем": почему Россия умышленно не поставляет газ в Приднестровье
С начала 2025 года в Приднестровье гуманитарный кризис из-за прекращения поставок российского газа. Однако причиной кризиса оказалось не прекращение транзита газа через территорию Украины, а политический интерес Кремля, который пытается создать искусственный энергетический кризис в регионе и повлиять на парламентские выборы в Молдове.
Кто не поставляет газ в Приднестровье
В интервью 24 Каналу бывший глава украинской ГТС Сергей Макогон объяснил, что Приднестровье не получает газ, прежде всего, из-за нежелания России доставлять его.
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Он подчеркнул: на самом деле Россия может поставлять газ в Приднестровье по газопроводу "Турецкий поток", но этого не происходит. И этому есть объяснение: России выгодно распространять энергетический кризис в регионе.
Страдает не только Приднестровье, страдает еще и правый берег Молдовы. Сейчас там нет веерных отключений света, ведь удается импортировать достаточно электроэнергии из Румынии и других стран.
Обратите внимание! Цены на свет для населения в Молдове существенно выросли – на 75%, что влияет на рост негативных настроений среди населения.
Почему России выгоден искусственный кризис в Приднестровье
Дело в том, что в этом году в Молдове пройдут парламентские выборы. Вызванный Россией энергетический кризис может повлиять на результаты этих выборов, считает бывший глава украинской ГТС.
То есть они (власть в России – 24 Канал) хотят, чтобы население Молдовы голосовало за пророссийские силы, которые будут побуждать к более тесным связям с Россией, ведь тогда якобы и газ, и свет будет дешевле,
– добавляет Макогон.
По словам эксперта, такие популистские подходы являются стандартными для пророссийских сил, ведь почти идентичное происходит и в Словакии.
Полное интервью с бывшим руководителем ООО "Оператор ГТС Украины" Сергеем Макогоном читайте в понедельник, 27 января, на сайте 24 Канала.
Что этому предшествовало
- В начале января непризнанное Приднестровье столкнулось с тем, что Россия прекратила поставлять газ в регион из-за прекращения контракта с Украиной.
- Ранее регион получал около 2 миллиардов кубометров российского газа в год, в частности на электростанцию, которая также обеспечивала энергией Молдову.
- Местная энергетическая компания Приднестровья в начале января была вынуждена отключить отопление и горячую воду для населения.
- Впоследствии начались отключения света: их продолжительность выросла до 8 часов в сутки из-за дисбаланса потребления.
- Однако все обещания России якобы возобновить поставки газа оказались напрасными, ведь "Газпром" так и не забронировал мощности для поставок газа в Приднестровье через Трансбалканский газопровод в феврале.