Цены растут: почему в России запретили продавать топливо

В России выросли цены на товары первой необходимости. К тому же власти страны-агрессора продлили запрет продавать топливо за границу.

Экономист Максим Блант рассказал 24 Каналу, что есть несколько причин для такого решения. Ключевым фактором является война с Украиной, которая влияет на экономику.

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"Продажу бензина запретили для того, чтобы остановить рост цен. Но они все равно растут по ряду причин, в частности из-за инфляции", – рассказал Максим Блант.

К тому же нефтеперерабатывающие заводы России работают благодаря кредитам. Поэтому дорогие кредиты закладывают в цены – это еще одна из причин.

Второй фактор – война. Несмотря на то, что в министерстве обороны обновили кадры и назначили нового министра, там все равно сохранилась коррупция и хищения средств. А топливо – это то, что в невероятных количествах нужно во время боевых действий,

– отметил Максим Блант.

Также влияют сложности с оплатой за российский экспорт нефти. Стоит понимать, что запрет на продажу топлива не касается стран, которые входят в Таможенный союз. Поэтому компании пытаются продать туда как можно больше нефти.

"Атаки Украины на российские НПЗ, нефтяную инфраструктуру также сказываются на ценах на топливо. Ведь нужно ремонтировать оборудование, расходы снова растут", – заметил экономист.