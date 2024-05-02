Россия завышает свои показатели

В течение следующих пяти лет прогнозируется замедление темпов роста ВВП в России, что приведет к уменьшению ее вклада в мировую экономику. Несмотря на это, правительство Кремля демонстрирует населению положительную информацию об улучшении экономической ситуации, хотя фактически такие изменения не наблюдаются.

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Об этом свидетельствуют сравниваемые данные МВФ с данными, что были обнародованы "Росстатом". Это указывает на факт сокрытия российскими властями истинного состояния экономики, в том числе, роста ВВП и доходов граждан.

Заметьте! В момент, когда Кремль говорит об улучшении экономических показателей на 2,5%, МВФ уверяет, что на самом деле этот показатель составляет лишь 1,3%.

Какие показатели предоставляет МВФ

Как свидетельствуют данные МВФ, характеристики российской экономики постоянно уменьшаться и замедляться:

Доля в мировом выпуске товаров и услуг: в 2023 году России производила 2,95%, в 2025 будет 2,9%, в 2026 2,85%, в 2027 – 2,8%. Доля мировой экономики: в 2028 году составит 2,75%, в 2029 – 2,7. Этот показатель – ниже "дна", который был в 1998 году – 2,8%. Частина глобального ВВП: в 2010 году РФ имела 3,4%, после аннексии Крыма в 2014 году – 3-3,1%, после 2022 года – менее 3%.

В то же время приведенные данные по "росту" ВВП, о котором заявляет Россия, и реальные данные, подсчитанные западными экономистами существенно отличаются:

"Росстат" заявляет о росте ВВП в 2023 году на 3,6%, в 2024 – на 3,2%, в 2025 – на 2,3%;

заявляет о росте ВВП в 2023 году на 3,6%, в 2024 – на 3,2%, в 2025 – на 2,3%; МВФ говорит о замедлении в 2025 году – до 1,8%, в 2029 – 1,3%.

Напомним! На портале МВФ можно сравнить ВВП на душу населения России и других стран. Например, в 2023 году по этому показателю россияне находились ниже Аргентины, Болгарии и Чили.