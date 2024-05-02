Росія завищує свої показники

Протягом наступних п'яти років прогнозується сповільнення темпів зростання ВВП в Росії, що призведе до зменшення її внеску у світову економіку. Попри це, уряд Кремля демонструє населенню позитивну інформацію про поліпшення економічної ситуації, хоча фактично такі зміни не спостерігаються.

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Про це свідчать порівнювані дані МВФ з даними, що були оприлюднені "Росстатом". Це вказує на факт приховування російською владою істинного стану економіки, в тому числі зростання ВВП та доходів громадян.

Зауважте! У момент, коли Кремль говорить про покращення економічних показників на 2,5%, МВФ запевняє, що насправді цей показник складає лише 1,3%.

Які показники надає МВФ

Як свідчать дані МВФ, характеристики російської економіки невпинно зменшуватимуться та сповільнюватимуться:

Частка у світовому випуску товарів і послуг: у 2023 році Росії виробляла 2,95%, у 2025 буде 2,9%, у 2026 2,85%, у 2027 – 2,8%. Частка світової економіки: у 2028 році складе 2,75%, у 2029 – 2,7. Цей показник – нижче "дна", який був у 1998 році – 2,8%. Частина глобального ВВП: у 2010 році РФ мала 3,4%, після анексії Криму у 2014 році – 3-3,1%, після 2022 року – менш як 3%.

Водночас наведені дані щодо "зростання" ВВП, про яке заявляє Росія, і реальні дані, підраховані західними економістами суттєво відрізняються:

"Росстат" заявляє про зростання ВВП у 2023 році на 3,6%, у 2024 – на 3,2%, у 2025 – на 2,3%;

заявляє про зростання ВВП у 2023 році на 3,6%, у 2024 – на 3,2%, у 2025 – на 2,3%; МВФ говорить про сповільнення у 2025 році – до 1,8%, у 2029 – 1,3%.

Нагадаємо! На порталі МВФ можна порівняти ВВП на душу населення Росії та інших країн. Наприклад, у 2023 році за цим показником росіяни перебували нижче Аргентини, Болгарії та Чилі.