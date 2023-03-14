Российский или украинский: Пидласа объяснила, какая экономика больше страдает от войны

Дефицит украинского бюджета в 2023 году будет ориентировочно в 40 миллиардов долларов. Однако в России дефицит бюджета только за первые два месяца этого года составляет примерно 35-40 миллиардов долларов.

Председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа рассказала 24 Каналу, как истощаются и страдают экономики Украины и России во время полномасштабного вторжение страны-агрессора на нашу территорию.

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Дефицит бюджета России обеспечивается 2 факторами

По ее словам, к сожалению, украинская экономика больше истощается в войне. В 2022 году экономика Украины сократилась на 30%. В то время как российская – на 3,5 – 4%.

В 2022 году российская экономика оставалась на плаву. На нее начали мощно действовать только санкции, наложенные на нефтегазовый сектор. С 5 декабря 2022 года заработало эмбарго ЕС на импорт российской нефти и также ограничение цены на российскую нефть для третьих стран,

– отметила Пидласса.

Она добавила, что с 5 февраля 2023 г. заработало эмбарго на импорт нефтепродуктов и ограничение цены на нефтепродукты для всех стран мира.

Председатель Комитета ВР по бюджету считает, что дефицит российского бюджета обеспечивается 2 факторами:

падением в половину нефтегазовых доходов в федеральный бюджет;

ростом в половину расходов – в первую очередь на войну с Украиной.

"Ведь на одну ракетную атаку россияне тратят примерно 600 миллионов долларов. А их может происходить несколько в месяц", – подчеркнула она.

Нужно ужесточать санкции

Подласса уверена, что среднестатистическому россиянину жить в своей стране плохо – задерживают зарплату бюджетникам, и это отчасти связано с проблемами с федеральным бюджетом.

Однако у России есть определенный запас прочности. Недавно Госдума приняла закон об увеличении налогов со своих нефтегазовых олигархов. Также они планируют ввести единовременный "добровольный" сбор от бизнеса, который должен принести в бюджет около 300 миллиардов долларов,

– рассказала она.

Собеседница отметила, что россияне усиливают давление на бизнес и печатают рубль, что делает их граждан беднее. Однако ждать, когда среднестатистический россиянин взвоет от того, что происходит в России, к сожалению, еще долго. Поэтому следует работать над усилением санкции против Москвы.

Ситуация в экономике России: смотрите видео

Закрыть лазейки для обхода санкций

По ее мнению, есть несколько стран, блокирующих наложение санкции на российскую атомную энергетику и компанию "Росатом". Это Венгрия, Болгария и даже Франция, которая зависит от импорта сырого урана из России.

В ЕС более 100 атомных реакторов, и большинство из них работает на российском топливе. И сложно диверсифицировать эти поставки из России. Но ЕС может диктовать свои правила на мировом рынке. И Россия будет вынуждена их принять,

– считает Глава Комитета ВР по вопросам бюджета.

Она отметила, что важным фактором, влияющим на состояние российской экономики, является то, как ЕС на страны G7 закрывают лазейки для обхода санкций. Чем сложнее России будет обходить санкции, тем дороже ей обойдется поставка нефти.

"Известно, что США нанимают новых прокуроров, которые будут следить за соблюдением санкций. Также ЕС работает над введением уголовной ответственности либо за помощь в уклонении санкций, либо за сотрудничество с подсанкционными компаниями и лицами. Все это будет делать для России дорогостоящим процесс уклонения от санкций" санкций. И соответственно ситуация с ее бюджетом будет ухудшаться", – резюмировала Роксолана Пидласа.

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Ситуация в российской экономике: коротко