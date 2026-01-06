Сюрприз для россиян: Путин стремится к "детенизации" и росту экономики за счет простого населения

Российское правительство в 2026 году стремится к "значительному увеличению" сбора налогов. Подобное поручение дал президент страны Владимир Путин.

Чего хочет Путин от российской экономики?

Это произошло по итогам декабрьского заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, пишет 24 Канал со ссылкой на российское медиа "The Moscow Times".

Согласно информации, уже в первом полугодии 2026 года лидер России требует запустить план "детенизации экономики". В то же время Путин желает ускорить экономический рост – в конце прошлого года почти остановился.

По данным Минэкономразвития, в ноябре российский ВВП вырос лишь на 0,1% в годовом выражении. Тогда как промышленность вошла в рецессию – производство сократилось на 0,7%.

Также Владимир Путин хочет замедлить инфляцию – до 4 – 5%, согласно прогнозу Центробанка.

Заметьте! Ответственными за план Путин назначил премьера Михаила Мишустина, главу Центробанка Эльвиру Набиуллину и высших должностных лиц субъектов РФ.

Они должны представить доклад до 1 июня 2026 года. И об этом говорится в перечне поручений.

Согласно закону о бюджете, этого года федеральная казна должна собрать дополнительно 3,2 триллиона рублей налогов, чтобы увеличить доходы до запланированных 40,28 триллиона рублей,

– пишет СМИ.

Из этой суммы 1,2 триллиона Минфин рассчитывает получить за счет повышения НДС до 22%. И это рекордная для России ставки с 1992 года.

Еще 200 миллиардов рублей в бюджет должна принести радикальная налоговая реформа для малого бизнеса. Она снижает до 20 миллионов рублей порог годовой выручки.

А с 1 сентября вводится "технологический сбор" на технику и электронику – от него правительство ожидает 200 миллиардов рублей дополнительных доходов за три года.

Очередное повышение налогов, по расчетам Минфина, должно сократить дефицит бюджета, который в этом году превысил первоначальный план в пять раз - до 5,7 триллиона рублей,

– говорится в материале.

Обратите внимание! В следующем году "дыра" в бюджете должна уменьшиться до 3,8 триллиона рублей, или 1,6% ВВП.

Напомним, что в России происходит постепенная и болезненная структурная трансформация российской экономики под давлением санкций. Об этом сообщала Служба внешней разведки.

Снижение экспорта нефти и газа сокращает валютные поступления и повышает уязвимость бюджета.

Рост экспорта химической продукции и металлов носит ограниченный характер.

Падение импорта производственного оборудования будет сдерживать обновление промышленности.

Усиление зависимости от Китая закрепляет асимметричную модель внешней торговли.

Интересно! По итогам 2025 года внешняя торговля страны показала дальнейшую деградацию на фоне неблагоприятной ценовой конъюнктуры и ограничений.

Что еще известно о состоянии российской экономики?