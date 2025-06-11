Всемирный банк сделал прогноз: как долго продлится война в Украине и к чему это приведет

Всемирный банк обновил прогноз, относительно мировой экономики. В частности, в этом документе говорится об оценке геополитических рисков.

Как будет развиваться экономическая ситуация в Украине

По состоянию на сейчас, Всемирный банк прогнозирует, что показатель роста экономики Украины увеличится в 2026 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз.

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Обратите внимание! Всемирный банк считает, что рост экономики Украины в 2025 году составит – 2%, а уже в 2026 году – 5,2%.

Нужно заметить, что значительный рост экономики в 2026 году основывается на том, что по прогнозу российское вторжение будет продолжаться только до конца 2025 года. Впоследствии активность боевых действий должна снижаться.

Также гипотетический экономический рост в 2026 году учитывает:

реконструкцию;

весомое увеличение инвестиций в производство.

В то же время восстановление экспорта будет оставаться ограниченным. В частности, этому будут способствовать сложная торговая среда и ощутимая экономическая неопределенность.

Обратите внимание! Сейчас расходы на реконструкцию оцениваются в 524 миллиарда долларов. Это почти в 3 раза больше чем ВВП Украины в прошлом году.

Что будет с экономикой Украины, если не закончится война

Прогноз мирового банка показывает, что без прочного мирного соглашения или, если усилится вторжение, последствия будут такими:

экономика Украины будет ослабляться;

геополитическая напряженность и в дальнейшем будет высокой.

Важно! По мнению Всемирного банка, именно поддержка США и Европы сыграют ключевую роль в ситуации в Украине.