Зарплаты растут, а ничего не меняется: почему украинцы не чувствуют увеличения выплат
- Номинальные зарплаты в Украине в 2025 году выросли на более чем 20%.
- НБУ отмечает, что реальные доходы пенсионеров начали снижаться во второй половине 2024 года из-за инфляции.
Номинальные зарплаты в Украине ощутимо растут. Они увеличиваются под влиянием сразу нескольких факторов. Речь идет, в частности, о нехватке работников.
Как выросли зарплаты украинцев в 2025 году
Статистика показывает, что номинальная зарплата украинцев в 2025 году увеличилась на более чем 20% (год к году), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Однако из-за усиления инфляционного давления рост реальных зарплат замедлился, в частности в I квартале 2025 года реальные зарплаты выросли на 9.2% год к году,
– говорится в сообщении регулятора.
Из-за отсутствия официальных данных, НБУ оценивал доходы путем пересмотра таких показателей:
- средняя зарплата для начисления пенсии от ПФУ;
- средняя пенсия;
- общий ЕСВ;
- ЕСВ частного сектора;
- НДФЛ.
Обратите внимание! Как показывают данные НБУ, реальные доходы пенсионеров начали весомо снижаться еще во второй половине 2024 года. Так произошло из-за ускорения инфляции.
Что происходит на рынке труда сейчас
Соотношение вакансий к резюме в июне изменилось так:
- количество резюме за этот период выросло в среднем на 33% год к году;
- вакансий увеличилось на 6% год к году.
То есть, предложений на рынке труда стало больше. Однако секторальные диспропорции все еще сохраняются:
- в розничной торговле и телекоммуникациях количество резюме в июне выросло на 82% год к году;
- а вот вакансий больше всего предлагалось в области обороны и безопасности, их количество увеличилось на 61% год к году.
Обратите внимание! В Украине сохраняется дефицит рабочей силы. На этом фоне увеличилось количество вакансий для студентов и пенсионеров.