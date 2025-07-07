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7 июля, 13:54
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Зарплаты растут, а ничего не меняется: почему украинцы не чувствуют увеличения выплат

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Номинальные зарплаты в Украине в 2025 году выросли на более чем 20%.
  • НБУ отмечает, что реальные доходы пенсионеров начали снижаться во второй половине 2024 года из-за инфляции.

Номинальные зарплаты в Украине ощутимо растут. Они увеличиваются под влиянием сразу нескольких факторов. Речь идет, в частности, о нехватке работников.

Как выросли зарплаты украинцев в 2025 году

Статистика показывает, что номинальная зарплата украинцев в 2025 году увеличилась на более чем 20% (год к году), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Однако из-за усиления инфляционного давления рост реальных зарплат замедлился, в частности в I квартале 2025 года реальные зарплаты выросли на 9.2% год к году,
– говорится в сообщении регулятора.

Из-за отсутствия официальных данных, НБУ оценивал доходы путем пересмотра таких показателей:

  • средняя зарплата для начисления пенсии от ПФУ;
  • средняя пенсия;
  • общий ЕСВ;
  • ЕСВ частного сектора;
  • НДФЛ.

Обратите внимание! Как показывают данные НБУ, реальные доходы пенсионеров начали весомо снижаться еще во второй половине 2024 года. Так произошло из-за ускорения инфляции.

Что происходит на рынке труда сейчас

Соотношение вакансий к резюме в июне изменилось так:

  • количество резюме за этот период выросло в среднем на 33% год к году;
  • вакансий увеличилось на 6% год к году.

То есть, предложений на рынке труда стало больше. Однако секторальные диспропорции все еще сохраняются:

  • в розничной торговле и телекоммуникациях количество резюме в июне выросло на 82% год к году;
  • а вот вакансий больше всего предлагалось в области обороны и безопасности, их количество увеличилось на 61% год к году.

Обратите внимание! В Украине сохраняется дефицит рабочей силы. На этом фоне увеличилось количество вакансий для студентов и пенсионеров.