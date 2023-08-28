Повышение зарплат для украинцев: кто в Украине получает самые высокие выплаты

Со временем, получаемые украинцами зарплаты увеличиваются. Даже, несмотря на сложную экономическую ситуацию, возникшую в результате военных действий, за 2023 год уровень средней заработной платы возрос.

Какие зарплаты получают украинцы сейчас

В ПФУ подсчитали, какие зарплаты получали украинцы с начала 2023 года. Согласно полученной статистике, средний уровень заработной платы с января по июнь вырос более чем на 3 500 гривен.

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Средняя зарплата за первое полугодие 2023 года:

январь – 12 644,98 гривны;

февраль – 12 794,11 гривны

март – 13 423,28 гривны;

апрель – 13 626,02 гривны;

июнь – 14 109,64 гривны;

июнь – 16 012,38 гривны.

Какие специалисты в Украине получают самую высокую зарплату

Уровень заработной платы в июле больше всего вырос у специалистов, имеющих такую профессию:

медиабаер – 53 000 гривен;

водитель-международник – 42 500 гривен;

бизнес-аналитик – 38 750 гривен;

эндодонтист – 36 250 гривен;

риелтор – 35 000 гривен.

Наиболее динамично растут зарплаты у таких специалистов:

3D-дизайнеры.

IT-специалисты.

SEO-копирайтеры.

Digital-маркетологи.

Несмотря на начало полномасштабного вторжения и сложную экономическую ситуацию, уровень заработной платы продолжает расти. В 2021 году этот показатель составил – 12 993,56 гривны. А уже в 2022 году – 13 376,21 гривны.