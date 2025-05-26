Сокращения работников и возврат к старым технологиям: рынок труда России находится в кризисе
- Российский рынок труда переживает кризис из-за милитаризации экономики страны и дефицита кадров в промышленности.
- Российский рынок труда деградирует с акцентом на военную экономику, что делает возвращение специалистов маловероятным.
Рынок труда в России находится в глубоком кризисе. И это несмотря на низкий уровень безработицы в стране.
В России растет кризис на рынке труда
Дело в том, что милитаризация экономики в государстве вызвала парадокс, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
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На фоне дефицита кадров в промышленности (речь идет о почти двух миллионах вакансий в переработке) происходят массовые сокращения в гражданских секторах.
Существенно пострадали такие отрасли:
- ЖКХ (минус 40 % работников);
- культура и спорт (минус 9 %);
- недвижимость (минус 8 %);
- госуправление (минус 7 %).
Причинами стали сокращение финансирования, цифровизация, отмена льгот и ограничение миграции. Однако в то же время заказы в сфере обороны стимулируют рост в машиностроении, строительстве, переработке, но истощают другие отрасли.
Из-за санкций из-за полномасштабного вторжения в Украину Россия возвращается к устаревшим технологиям. Например, ИТ-сектор сокращает персонал до 20%, несмотря на большую потребность в кадрах.
После вторжения в Украину ситуация обострилась: мобилизация, эмиграция, демографический спад и рост зарплат в военной сфере вызвали дефицит квалифицированных работников,
– пишет СВР Украины.
Заметьте! Российский рынок труда деградирует, поэтому возвращение специалистов маловероятно, ведь ставка делается на военную экономику, а не на модернизацию.