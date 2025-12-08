Там сейчас очень тяжело: в Укрэнерго назвали два региона, где самая сложная ситуация со светом
- Самая сложная ситуация со светом сейчас в Черниговской и Донецкой областях из-за массированных ударов по энергоинфраструктуре.
- В Черниговской области подверглись наибольшим разрушениям, а Донецкая область страдает от частых отключений света.
Россия продолжает наносить массированные ночные удары по украинской энергоинфраструктуре. В некоторых регионах наблюдается весьма сложная ситуация.
Где сейчас самая сложная ситуация со светом?
Самая сложная сейчас – в Черниговской и Донецкой областях, пишет 24 Канал со ссылкой на главу правления Укрэнерго Виталий Зайченко в эфире национального телемарафона.
Он рассказал, что в ночь на воскресенье россияне атаковали энергообъекты Полтавской и Черниговской областей. Но именно Черниговщина имеет наибольшие разрушения.
Черниговщина – один из самых тяжелых участков в энергосистеме. Там враг бьет по объектам энергетики практически ежедневно,
– сказал Виталий Зайченко.
Также значительные удары понесла Донецкая область. По мнению Зайченко, там сейчас тяжелее всего.
Продолжаются отключения, работают ремонтные бригады,
– добавил глава Укрэнерго.
Обратите внимание! В частности на Полтавщине, где также произошла атака россиян, большинство восстановительных работ уже завершены. Поэтому графики отключений света действуют по общенациональному режиму, аналогичным другим регионам.
Напомним, что с начала года Россия нанесла восемь массированных ракетно-дронных атак на энергосистему. Об этом сообщили в Укрэнерго.
В частности ночью враг нанес удары по энергетической инфраструктуре Донецкой области.
В понедельник, 8 декабря, во всех регионах Украины вынужденно применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса и почасовые отключения объемом от 2,5 до 4 очередей.
Время применения обесточиваний по вашему адресу узнавайте на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе,
– отметили в компании.
Важно! Сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении.
В каких регионах тоже наблюдается непростая ситуация?
- Сложная ситуация со светом сейчас наблюдается в прифронтовых и приграничных частях Украины – Сумы, Полтава, Харьков, Донецкая область.
- В этих регионах россияне используют не только ракеты или дроны, но и другие быстрые средства. В частности ремонтные бригады в этих областях работают в тяжелых условиях.