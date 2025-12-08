Там сейчас очень тяжело: в Укрэнерго назвали два региона, где самая сложная ситуация со светом

Россия продолжает наносить массированные ночные удары по украинской энергоинфраструктуре. В некоторых регионах наблюдается весьма сложная ситуация.

Где сейчас самая сложная ситуация со светом?

Самая сложная сейчас – в Черниговской и Донецкой областях, пишет 24 Канал со ссылкой на главу правления Укрэнерго Виталий Зайченко в эфире национального телемарафона.

Он рассказал, что в ночь на воскресенье россияне атаковали энергообъекты Полтавской и Черниговской областей. Но именно Черниговщина имеет наибольшие разрушения.

Черниговщина – один из самых тяжелых участков в энергосистеме. Там враг бьет по объектам энергетики практически ежедневно,

– сказал Виталий Зайченко.

Также значительные удары понесла Донецкая область. По мнению Зайченко, там сейчас тяжелее всего.

Продолжаются отключения, работают ремонтные бригады,

– добавил глава Укрэнерго.

Обратите внимание! В частности на Полтавщине, где также произошла атака россиян, большинство восстановительных работ уже завершены. Поэтому графики отключений света действуют по общенациональному режиму, аналогичным другим регионам.

Напомним, что с начала года Россия нанесла восемь массированных ракетно-дронных атак на энергосистему. Об этом сообщили в Укрэнерго.

В частности ночью враг нанес удары по энергетической инфраструктуре Донецкой области.

В понедельник, 8 декабря, во всех регионах Украины вынужденно применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса и почасовые отключения объемом от 2,5 до 4 очередей.

Время применения обесточиваний по вашему адресу узнавайте на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе,

– отметили в компании.

Важно! Сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении.

В каких регионах тоже наблюдается непростая ситуация?