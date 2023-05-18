Почему ЕС не включил "Росатом" в санкционный пакет

Европейский Союз пока не планирует вносить российскую государственную атомку компанию "Росатом" в 11 пакет санкций. По словам одного из представителей ЕС, хотя европейские страны постепенно уменьшают свою зависимость от российской энергии, пока налагать на нее санкции не планируется.

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В ЕС считают, что подобные санкции не принесут независимости от российских энергоносителей. Чиновник подчеркнул, что существуют другие пути достижения той же цели.

Также он добавил, что в конце саммита G7 в Хиросиме будет определено устойчивое обязательство группы о независимости от ядерных источников энергии России.

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