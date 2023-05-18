Чому ЄС не включив "Росатом" до санкційного пакета

Європейський Союз поки не планує вносити російську державну атомку компанію "Росатом" до 11 пакету санкцій. За словами одного із представників ЄС, хоча європейські країни поступово зменшують свою залежність від російської енергії, поки що накладати на неї санкції не планується.

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В ЄС вважають, що такі санкції не принесуть незалежності від російських енергоносіїв. Чиновник підкреслив, що існують інші шляхи досягнення тієї ж мети.

Також він додав, що в кінці саміту G7 у Хіросімі буде окреслено стійке зобов’язання групи щодо незалежності від ядерних джерел енергії Росії.

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