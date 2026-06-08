Санкции стоили России до 1,5 триллиона долларов: ЕС планирует утвердить "мини-пакет" ограничений
Европейский Союз планирует утвердить "мини-пакет" санкций против России во время заседания Совета ЕС 15 июня. В этот пакет войдет более 80 человек, а также различные компании.
Что известно о санкциях против России
Об этом сообщила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кайя Каллас в понедельник, 8 июня.
Читайте также Россия имела лазейку в санкциях: в Грузии по запросу США задержали россиянку
На следующей неделе, для Совета по иностранным делам, мои службы предложили более 80 новых подсанкционных позиций, направленных против российского военно-промышленного комплекса, нарушителей прав человека и пропагандистов. Кирпичик за кирпичиком мы разрушаем основы российской военной экономики.
Каллас добавила, что именно западные санкции влияют на то, что Путин теряет деньги, людей и динамику. В связи с этим, Россия усиливает свои атаки на гражданских в Украине.
Кая Каллас заявила, что западные санкции уже стоили Кремлю от 1,2 до 1,5 триллиона долларов США.
Сегодняшний обмен мнениями между министрами еще раз продемонстрировал прочное единство в вопросе поддержки Украины, а также усиление давления на Россию,
– отметила Высокая представительница ЕС.
Напомним, что ранее в ЕП писали, что Европейский Союз стремится ввести "мини-пакет" санкций в отношении России. Он предусматривает внесение в список новых лиц и компаний, а также наложение санкций на суда "теневого флота".
В то же время 21-й пакет санкций против России должны утвердить до 15 июля 2026 года. Эта дата установлена из-за обновления ценового потолка на российскую нефть.
Политолог Олег Саакян в комментарии для 24 Канала объяснил, что новый пакет санкций может "несколько удивить". Дело в том, что Венгрия ранее блокировала некоторые фамилии в пакетах. Но сейчас в стране сменилось правительство.