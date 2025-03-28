ЕС готовит новый пакет санкций против России: когда его может представить блок
- ЕС готовит новый, семнадцатый пакет санкций против России, несмотря на призыв Кремля освободить от ограничений Россельхозбанк.
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает необходимость сохранения санкций до прекращения войны Кремлем.
ЕС готовит новый – семнадцатый – пакет санкций против России. И это несмотря на призыв Кремля освободить от ограничений один из своих ведущих банков Россельхозбанк в обмен на прекращение огня.
Евросоюз готовит новые санкции против России
Предложения по новым санкциям Евросоюз может представить уже в начале лета, пишет 24 Канал со ссылкой на EU Observer.
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По состоянию на сейчас Европейский Союз начал работу над 17-м пакетом санкций, но он "находится на очень ранней стадии". Об этом сообщили дипломатические источники.
В частности сейчас ожидаются предложения от Еврокомиссии. Они, вероятно, будут представлены в начале лета. Однако один из источников издания выразил сомнения относительно таких сроков, ведь следует учесть, "как будут развиваться мирные переговоры США, России и Украины".
Что известно о России и снятии санкций?25 марта Россия заявила, что США согласились помочь ей снять ряд санкций в отношении продовольствия, удобрений и судоходных компаний. В Кремле сказали, что соглашение будет зависеть от отмены ограничений, в частности введенных против Россельхозбанка.
Но Брюссель отклонил требование Москвы снять санкции с Россельхозбанка, заявив, что санкции останутся в силе до "безоговорочного вывода" войск России из Украины.
Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что западные санкции против Москвы должны оставаться в силе до тех пор, пока Кремль не прекратит войну.