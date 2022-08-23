Страны ЕС фактически обойдут блокировку Венгрии по газу: объяснение международника

Евросоюз работает над новым пакетом санкций для страны-агрессора, в который могут войти ограничения по поставкам российского газа. Европейские политики уже делают все, чтобы их страны были готовы к газовому эмбарго.

Об этом 24 каналу рассказал эксперт совета внешней политики Украинская призма Александр Краев. Он отметил, что Европейский Союз проводит активные переговоры со странами Персидского залива и Ближнего Востока по поставкам газа.

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Так, новые переговоры были и с Норвегией, которая пообещала в этом году на 10 – 15% повысить собственную добычу. А Япония, входящая на европейский рынок со своим сжиженным газом, готова поставить 10% всего, что они добудут в этом году.

Такие страны, как Великобритания, Франция, Польша и страны Балтии, довольно давно и активно ищут способы расширения количества и качества своих поставщиков.

Венгрия, которая на 70% зависит от россии, не спешит вести такие переговоры, но ей придется это делать,

– заметил эксперт.

По мнению Краева, Венгрии придется искать новые источники поставки газа. Ведь большая часть адекватных политиков страны понимает, что в дальнейшем нужно жить и работать без россии.

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Эксперт объяснил, что все складывается так, что общеевропейского эмбарго на газ нет, но на самом деле Европа в большинстве своем отказалась от российского газа.

"Все понимают, что пока с существующей в рамках Европейского Союза процедурой условный голос Венгрии против может сорвать весь процесс наложения санкций", – отметил Краев.

Поэтому, начиная с 6 пакета, мы видели, что страны, которые готовы наложить полный пакет санкций – делали это на двустороннем индивидуальном уровне,

– отметил эксперт.

Так, эти страны работали над введением санкций, учитывая, что в рамках самого Евросоюза их будут блокировать те же венгры. По мнению Краева, такая перестраховка будет и с восьмым пакетом санкций.

То есть, на момент финальных переговоров большинство стран, которые будут готовы ввести этот пакет – уже его введут, однако на своем уровне.

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