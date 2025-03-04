Имеют ли право родственники погибших военных на бесплатный проезд

Родные погибших военнослужащих могут претендовать на государственную помощь и определенные льготы. Однако для этого необходим отдельный документ, подтверждающий родственные связи.

Для чего нужно серое удостоверение

Так называемое серое удостоверение могут получить родственники военнослужащего, который погиб в связи с защитой Украины или выполнением служебных обязанностей в зоне боевых действий. Этот документ открывает доступ к ряду льгот, передает 24 Канал со ссылкой на "Юридическую сотню".

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Чтобы получить серое удостоверение необходимо обратиться непосредственно в органы социальной защиты населения по месту регистрации.

Какие льготы предоставляет серое удостоверение

Если семья погибшего военного обладает таким документом, то для нее становится доступным ряд услуг с учетом льгот и скидок от государства. Например, медицинских. В частности, возможностью получения бесплатных лекарств по рецепту, протезирование зубов, санаторно-курортное лечение и тому подобное.

Пользование серым удостоверением также позволяет получить:

50 % скидки платы за пользование жильем (квартплаты),

50 % скидки платы за пользование коммунальными услугами,

50 % скидки стоимости топлива для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления,

внеочередной бесплатный капитальный ремонт собственных жилых домов и первоочередной текущий ремонт жилых домов и квартир,

пособие по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов от средней заработной платы независимо от стажа работы,

очередной ежегодный отпуск в удобное время; дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год,

преимущественное право остаться на работе во время сокращений,

внеочередное обеспечение жильем при необходимости улучшения жилищных условий,

получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов с погашением его в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства,

поступление вне конкурса в учреждения высшего и профессионального предвысшего образования за счет бюджетных средств,

ежегодная разовая денежная помощь,

другие льготы, предусмотренные законодательством

Важно! Но несмотря на это льгота на бесплатный проезд не предусматривается серым удостоверением. Для этого семье погибшего военнослужащего необходимо оформить черное удостоверение.