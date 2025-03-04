Для чого потрібне сіре посвідчення

Так зване сіре посвідчення можуть отримати родичі військослужбовця, який загинув у звʼязку із захистом України або виконанням службових обовʼязків у зоні бойових дій. Цей документ відкриває доступ до ряду пільг, передає 24 Канал із посиланням на "Юридичну сотню".

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Щоб отримати сіре посвідчення необхідно звернутися безпосередньо до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Які пільги надає сіре посвідчення

Якщо родина загиблого військового володіє таким документом, то для неї стає доступним ряд послуг з врахуванням пільг та знижок від держави. Наприклад, медичних. Зокрема, можливістю отримання безоплатних ліків за рецептом, протезування зубів, санаторно-курортне лікування тощо.

Користування сірим посвідченням також дозволяє отримати:

50 % знижки плати за користування житлом (квартплати),

50 % знижки плати за користування комунальними послугами,

50 % знижки вартості палива для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення,

позачерговий безоплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир,

допомога по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків від середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи,

чергова щорічна відпустка в зручний час; додаткова відпустка без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік,

переважне право залишитися на роботі під час скорочень,

позачергове забезпечення житлом за потреби поліпшення житлових умов,

одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва,

вступ поза конкурсом до закладів вищої та фахової передвищої освіти за рахунок бюджетних коштів,

щорічна разова грошова допомога,

інші пільги, передбачені законодавством

Важливо! Та попри це пільга на безоплатний проїзд не передбачається сірим посвідченням. Для цього родині загиблого військослужбовця необхідно оформити чорне посвідчення.